Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi 1. Akdeniz Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, hakkında mahkemece zorunlu yatış kararı çıkartılan E.G. (28), resmi ekipleri bina önünde görünce kapıyı arkasından kilitledi. Eline geçirdiği bıçakla balkona çıkarak ekiplere mukavemet gösteren şahıs, teslim olmayı reddetti.

Bölgeye gelen müzakereci polisin tüm ikna girişimlerine rağmen direnmeyi sürdüren E.G. için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin sepetli merdiven aracı yardımıyla dairenin balkonuna tırmanan emniyet güçleri operasyon için düğmeye bastı.

Bu sırada balkon kapısını açan ve elindeki bıçakla ekipleri karşısında gören genç, polislere "Siz kimsiniz?" diye sordu.

Balkonda bir süre daha zorluk çıkarmaya çalışan E.G., güvenlik güçlerince kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay yerinde bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilen genç adam, ambulansla hastaneye nakledildi.