Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi 1. Akdeniz Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi.

A W790322 01

Edinilen bilgilere göre, hakkında mahkemece zorunlu yatış kararı çıkartılan E.G. (28), resmi ekipleri bina önünde görünce kapıyı arkasından kilitledi. Eline geçirdiği bıçakla balkona çıkarak ekiplere mukavemet gösteren şahıs, teslim olmayı reddetti.

A W790322 02A W790322 02

Bölgeye gelen müzakereci polisin tüm ikna girişimlerine rağmen direnmeyi sürdüren E.G. için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

A W790322 04

İtfaiyenin sepetli merdiven aracı yardımıyla dairenin balkonuna tırmanan emniyet güçleri operasyon için düğmeye bastı.

A W790322 06

Bu sırada balkon kapısını açan ve elindeki bıçakla ekipleri karşısında gören genç, polislere "Siz kimsiniz?" diye sordu.

A W790322 05

Balkonda bir süre daha zorluk çıkarmaya çalışan E.G., güvenlik güçlerince kısa sürede kontrol altına alındı.

A W790322 07

Olay yerinde bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilen genç adam, ambulansla hastaneye nakledildi.

Kaynak: İHA