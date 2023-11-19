Dün başlayan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sebebiyle dün saat 21.30 sıralarında Kestel ilçesine bağlı Vanimehmet Mahallesi 124'üncü Sokak'ta istinat duvarı çöktü. Duvarın çökmesine bağlı yolun da bir kısmı kaydı.

Bu sırada park halindeki 16 AJF 280, 16 AAB 62, 16 AGK 467 plakalı otomobil ile 16 U 3220 plakalı hafif ticari araç, oluşan çukura düştü.

Vatandaşların ıhbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

5 KATLI BİNA BOŞALTILDI

Çökmenin meydana geldiği yolun alt kısmındaki 5 katlı Kübra Apartmanı da tedbir amaçlı boşaltıldı. Vinçle çıkartılan 4 araç ise zarar gördü. AFAD, polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri, sabah saatlerinde bölgede inceleme yaptı. Kapatılan sokaktaki evlerdeki doğal gaz da tedbir amaçlı kesildi.

Sağanak yağışın dinmesinin ardından yol ile istinat duvarının belediye ekiplerince yapılacağı belirtildi.

'DEPREM OLDU SANDIK'

İstinat duvarının yanlış yapıldığını öne süren Mükremin Yüksel, "Dolguda da sıkıntı var. Duvar yanlış yapılmış, ince yapılmış ama yükü ağır. Onun üstüne belediye bir duvar daha yaptı. Duvar, yükü kaldıramadı. Burada asfalt yaptılar. BUSKİ, burada kanal yaptı. Su başka tarafa yığıldı. Duvar suyu ala ala bunu da tetikledi. Bunu bekliyorduk. Sürpriz değil. 3 senedir duvarın yıkılmasını bekliyorduk. Çökme sırasında evdeydim. Gürültüye uyandık. Deprem oldu sandık. Çocuklar perişan oldu" şeklinde konuştu.

'BU HAVADA DURULUR MU’

Doğal gazın kesilmesi ile de sıkıntı çektiklerini belirten Yüksel, "Araçlar, çökme ile çukura düştü ama pek bir zararı yoktu. Ama evlerde zarar oluştu. Binanın doğal gazı, risk olduğu için kesildi. Risk varsa, bizi tahliye edin. Elektriği, suyu kesin. Bu binanın yıkılmasını mı bekliyorsunuz. Bize bir bilgi verilsin. Bu soğukta bizim beklememizin bir anlamı yok. Bu havada durulur mu? Bu binada 16 daire var. Her dairede 4 kişi olsa, bunun hesabını yapacaklar. Pazartesi okullar açılacak, çalışanlar var, işe gidecek" dedi.