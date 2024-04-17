175 kişilik kadın korist kadrosu ve farklı müzik türlerini seslendirmesiyle halihazırda Türkiye’nin ilk ve tek korosu olma özelliğini taşıyan Bursa Nilüfer Kadın Korosu davet edildiği Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Hollanda, İtalya, Letonya, Portekiz ve Kıbrıs’daki konserlerinin ardından bu kez konser vermek üzere 24 Nisan’da 43 kişi ile Mısır’a gidiyor.

Dünya’nın farklı ülkelerinde konser vermenin büyük bir onur olduğunu ifade eden koro şefi Dr.Aysel Gürel "Dünya ülkelerine Türk müziğini tanıtmanın gururunu yaşıyoruz. Türk müziği yurt dışında tahminimizin üzerinde çok ilgi görüyor. Gittiğimiz ülkelerde Türk müziğinin yanısıra o ülkenin de bir şarkısını da seslendirmeye çalışıyoruz. Çünkü, bu izleyenlerde ayrı bir sempati uyandırıyor. Bu nedenle; Mısır’da da Türk müziğinin yanı sıra bir tane de arapça şarkı seslendireceğiz"dedi.

Mısır’da 5 gün konaklayacak olan koro üyeleri, konserin yanısıra, Mısır’ın kültür zenginliklerini de tanıma fırsatını değerlendirerek 29 nisanda yurda dönecek.

Yurt dışı seyahatlerinin hemen ardından çalışmalarına aralıksız devam edecek olan koro, 5 Mayıs’ta AKKM Orhangazi Salonu’nda,halka açık "Anneler Günü"konseri verecek.

Bursalıları bu konsere davet ettiklerini ifade eden Gürel, "Bu konserimiz yine farklı bir konser olacak. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Balkan Müziği ve popüler müzikten eserler seslendireceğiz. Konserimize ,danslarımız ve konsepte uygun kostümlerimizle de farklı bir görsellik kazandırmak istiyoruz. Bu konserde eserlerimizin ekseriyetle izleyenlerimizle hep birlikte seslendireceğiz. Çok keyifli bir konser olacak. Bu ücretsiz konserimize tüm halkımız davetlidir"diye konuştu.

Seneye 20.yılını kutlama hazırlığı içinde olan koro istikrarlılığı ile de müzik camiasında örnek teşkil ediyor.