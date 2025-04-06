BURSA (İGFA) - Nilüfer Fotoğraf Müzesi, Türk fotoğraf sanatının önde gelen isimlerinden Selim Seval’in “Enine Boyuna Bakış” isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Engin Özendes küratörlüğünde hazırlanan serginin açılışı, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, sanatçı Selim Seval ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kent yaşamını dar açılardan göstermek yerine geniş bir görüş alanıyla izleyiciye sunan sergi, Seval’in enine ve boyuna panoramik fotoğraf çalışmalarından oluşuyor. Sanatçının panoramik yaklaşımı, fotoğraf estetiğini ön plana çıkarırken, kent dokusunu bütüncül bir bakış açısıyla ele alıyor.

Fotoğraf sanatının inceliklerini panoramik görüntülerle buluşturan “Enine Boyuna Bakış” sergisi, 13 Temmuz 2025 tarihine kadar Nilüfer Fotoğraf Müzesi’nde ziyarete açık olacak.