Hakemler: Kemal Savaş, Muhammet Munir Dadı, Hakan Tunç

Kafkasspor: Emre Şeker, Fikret Sevilgen, Batuhan Doğrukıran, Serdar Eylik, Umut Doğdu(Dk 73 Ömer Faruk Boz) Kerem Demir(Dk 73 Emre Karadağ) Adnan Gülen(Dk 61 Muhammed Emir Özbilen) Doğukan Ateş( Dk 22 Çağatay Polatdemir) Hasan Bekil, Emre Kara, Yusuf Kaplan

Tire 2021 Futbol Kulübü: Fatih Demirlek, Mertcan Aktaş, Said Can Açıkalın( Dk 82 Ahmet Can Özer) Mehmet Tosun(Dk 94 Anıl Doyuran) Serhat Baştan(Dk 91 Recep Kara) Mustafa Çalışkan, Semih Görer, Özgür Güler, Kadir Mert Örentepe, Turan Ali Demirci(Dk 46 Mustafa Emirhan Özyaşar) Murat Elkatmış( Dk 82 Murat Şimşek)

Sarı kartlar: Emre Kara, Çağatay Polatdemir (Kafkas) Özgür Güler, Fatih Demirlek (Tire)

Kırmızı kart:

Goller: Mertcan Aktaş(Tire)

Maçtan önemli dakikalar

75'nci gelişen Tire atağında ceza sahasında topla buluşan Mertcan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 0-1