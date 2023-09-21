Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerindeki 'huzur' uygulamalarını sürdürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen bu operasyonlarda, 4 aranan kişi yakalanırken, 21 araç sahibine toplamda 90 bin lira ceza uygulandı.

Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde gerçekleştirilen 'huzur' uygulamasına Çevik Kuvvet, TEM, KOM, Trafik, Güvenlik Şube ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri katıldı. Bu operasyonlar kapsamında bin 74 kişiye UYAP sorgulaması yapıldı ve aranan suçlardan 4 kişi yakalandı. Ayrıca, 9 kişi gözaltına alındı ve üst aramalarında 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 20 adet fişek, 10.1 gram selvia, 2.89 gram esrar ve 3 adet kesici alet ele geçirildi.

Sorgulamalar sonucunda 434 araç incelendi ve 21 araç sahibine toplamda 90 bin 200 lira ceza uygulandı.

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