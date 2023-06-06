Bursa Şehir Hastanesinde yapılan minimal invaziv kalp cerrahisi ameliyatı, bir hastaya daha umut oldu.

Halk arasında ’kapalı yöntem’ veya ’mini bypass’ olarak da bilinen minimal invaziv kalp cerrahisi ameliyatı, Bursa Şehir Hastanesinde başarıyla yapılıyor. Göğüs kemiği kesilmeden, küçük kesilerle kalbe ulaşılarak, gerçekleştirilen ameliyat sayesinde hastalar kısa süre içinde yeniden sosyal hayatlarına dönebiliyor. Türkiye’de sayılı merkezlerde yapılabilen bu teknikle şifa bulan son isim 70 yaşındaki kalp hastası Sayime Tayır oldu. Tayir, Bursa Şehir Hastanesinde görevli Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Nail Kahraman tarafından yapılan operasyon ile kısa sürede sağlığına kavuştu.

Bir hastayı daha sağlığına kavuşturmanın sevincini yaşadıklarını söyleyen Doç. Dr. Kahraman, "Yaptığımız ameliyatla hastamızın kalp kapağının değişimini gerçekleştirdik. Minimal invaziv kalp cerrahisi, küçük kesilerle kalbe ulaşılarak gerçekleştirilen ameliyatları ifade eden bir kavramdır. Geleneksel yöntemlerle yapılan açık kalp ameliyatlarında göğsün ortasında bulunan ve ’iman tahtası’ olarak bilinen kemiğin kesilmesi gerekmektedir. Bu durum özellikle kalp ameliyatları sonrası iyileşme dönemini zorlaştırmakta ve uzatmaktadır. Gelişen teknoloji sayesinde üretilen yeni nesil malzemelerle kalp ameliyatları, göğüs ortadan yarılmadan, göğüs duvarı bütünlüğü bozulmadan, kemik kesilmeden küçük kesilerle aynı nitelikte ve etkinlikte gerçekleştirilebilmektedir. Ameliyatın özelliğine göre sol ya da sağ kaburgaların arasından, koltuk altından, meme altından ya da dış kıvrımından 4-5 santimlik kesilerle yapılabilmektedir. Tabii öncelikle hastanın uygunluk durumunun belirlenmesi için gerekli test, analiz ve değerlendirilmelerin yapılması gerekmektedir" dedi.

Bu yöntem ile yapılan kalp ameliyatlarının hem ameliyat esnasında hem de ameliyat sonrasında özellikle hasta için ciddi avantajlar sağladığına dikkat çeken Doç. Dr. Kahraman, “Cerrahi kesinin küçük olması ve herhangi bir kemik dokunun kesilmemesi sayesinde kanama ve komplikasyon riski daha düşüktür. Kalbe ulaşırken daha az doku ile karşılaşıldığından meydana gelebilecek doku hasarlarının önüne geçilmesini ve hastanın daha erken taburcu olmasını sağlar. Ameliyat sonrası hızlı bir şekilde günlük hayata dönülebilir, iyileşme dönemi kısadır” şeklinde konuştu.

Yapılan ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğunu ve her geçen gün daha da iyileştiğini dile getiren hasta Sayime Tayır ise, "Ameliyat sonrası çok şükür iyi oldum. Önceki halimden eser yok, eski vaziyetime ve sağlığıma döndüm. İlgi ve alakalarından ötürü Bursa Şehir Hastanemize ve doktoruma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.