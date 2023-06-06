Enerjisa Üretim, rüzgar santrallerinde kadın çalışan istihdamını artırmak ve rüzgar teknolojisinde yeni mezun kadın mühendislere kariyer ve gelişim fırsatı sunmak adına Rüzgarı Enerjiye Dönüştüren Kadınlar Programını geliştirdi.

Türkiye’nin önde gelen elektrik üretim şirketlerinden Enerjisa Üretim, ’Future of Work - İşin Geleceği’ vizyonu ile yeni mezun yetkin kadın mühendisleri yetiştirmeyi amaçlıyor. Rüzgar santralleri başta olmak üzere birçok fonksiyonda gerçek iş ve gelişim deneyimi sunarak kadın çalışan istihdamını artırmayı hedefleyen Enerjisa Üretim, rüzgar teknolojisinde yeni mezun kadın mühendisleri işe almayı hedefliyor.

Program, katılımcılara çeşitli santrallere teknik geziler, 6 aylık, 3 ana modüllü bir gelişim yolculuğu ile kendilerini tanıma, kariyer gelişimlerini yönlendirme fırsatı sunuyor. Program; öğrenmeye ve gelişime açık, meraklı, enerji sektörüne heyecan duyan, değişime açık ve hevesli, iş birliğine dayalı üretken ilişkiler kurmaya yatkın, yenilenebilir enerji alanında yer almak isteyen kadın mühendisleri hedefliyor.

Program teknik ve yetkinlik bazlı eğitimlerden oluşuyor

Enerjisa Üretim’in Rüzgarı Enerjiye Dönüştüren Kadınlar Yönetici Adayı Programı’nın ilk 6 ayında teknik ve yetkinlik bazlı eğitimlerden oluşuyor. Program ile rüzgar enerji sektörü tanıtılırken temel eğitimler de veriliyor. Program ise 3 ana modülden oluşuyor ve her modül 2 ay sürüyor. Birinci modülde katılımcılara, rüzgar enerjisi sektörü tanıtılıyor ve temel eğitim veriliyor. Ayrıca, rüzgar türbin teknolojileri, rüzgar enerjisi kurulumu, devreye alma ve işletme bakımı hakkında da eğitimler gerçekleştiriliyor. Bunların yanı sıra, iletişim becerilerini geliştirmek ve sektördeki çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik konularında farkındalık oluşturmak için eğitimler de veriliyor. İmaj ve farkındalık konuları da bu modülün bir parçasını oluşturuyor.

Katılımcılar, ikinci modülde ise rüzgar enerjisi projelerinin planlama, uygulama ve izleme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları proje yönetimi becerilerini öğreniyor. Proje yönetimi disiplinleri, metodolojileri ve araçları hakkında detaylı bilgi de ediniyor. Katılımcılara ayrıca proje yönetimi planlarını hazırlama, risk analizi yapma, proje bütçesi ve zamanlamasını yönetme, proje paydaşlarıyla iletişim kurma ve projeleri etkili bir şekilde yönetme konularında da eğitimler veriliyor.

Son olarak üçüncü modülde ise, rüzgar enerjisi sektöründe iş geliştirme hakkında bilgiler veriliyor. Katılımcılar, rüzgar enerjisi sektöründeki güncel teknolojiler ve trendler nelerdir, SCADA ve şalt sistemleri ile elektrik analiz eğitimleri de alıyor. Ayrıca, katılımcılar iş dünyasında etkili olmak için gerekli olan sunum, networking becerilerini de geliştiriyor.