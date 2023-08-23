Bursa'nın semalarında, göç yolculuğuna çıkan leylekler gökyüzünü adeta resmedercesine doldurdu. Binlerce leylek, bir arada uyumlu bir dans sergilercesine havada süzüldü, izleyenlere masalsı bir görsel şölen sundu.

Yaz mevsimini Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de geçiren bu zarif kuşlar, şimdi Afrika'ya doğru uzun bir yolculuğa çıktılar. Ancak Uluabat ve leylek köyü Gölyazı ile Eskikarağaç gibi noktalarda mola veren leylekler, dönüş yolculuğuna başladılar. Bu dönüş hareketi, Bursa semalarında büyülü bir manzara oluşturdu. Binlerce leylek, adeta bir orkestranın notalarına uygun şekilde havada süzülerek, gökyüzünde eşsiz bir görsel şölen oluşturdu.

Vatandaşlar ise bu olağanüstü anları gözlerine inanamarcasına izledi. Telefonlarına sarılarak, leyleklerin adeta dans eder gibi gökyüzünde yaptığı bu eşsiz uçuşu kaydettiler. Doğanın bu büyülü anları, her biri birer tabloya benzeyen görsellerle ölümsüzleştirildi.

Bursa semalarında gerçekleşen bu benzersiz görsel şölen, leyleklerin doğanın en zarif sanatçılarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Leyleklerin koreografik bir düzen içerisinde sergilediği bu muhteşem uçuş, izleyenlere unutulmaz bir deneyim yaşattı.