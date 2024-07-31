Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, halkın uygun fiyatlı ve sağlıklı yemeklere ulaşabilmesi için açılan Bursa Semt Lokantası'nın Ağustos ayı menüsü yayımlandı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla her gelir grubundan vatandaşın uygun fiyatlı ve sağlıklı yemeklere erişebilmesi amacıyla başlatılan ‘Semt Lokantaları’ projesinin Ağustos ayı menüsü paylaşıldı.

Vatandaşların bütçelerini zorlamadan ve gönül rahatlığıyla sağlıklı yemekler yiyebileceği semt lokantasında, Ağustos ayı boyunca her gün kırmızı veya beyaz et içeren bir yemek yer alıyor.

Haftanın 7 günü 11.30-15.00 saatleri arasında Merinos Parkı içerisinde hizmet veren semt lokantasında 4 çeşit yemek 60 TL'ye sunuluyor