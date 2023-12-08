Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleşen restorasyon çalışmaları sonucunda, eski ihtişamına kavuşan 400 yıllık Bursa Mevlevihanesi, 98 yıl aradan sonra Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 750. vuslat yıldönümünde unutulmaz bir anıya ev sahipliği yaptı.

Şeb-i Arus Töreni, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın liderliğinde, Üftade Tekkesi ve Camii önünden başlayan etkileyici bir Mevlevi Alayı yürüyüşü ile başladı. Programa, Vali Vekili Hamdi Bolat, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe belediye başkanları ve tasavvufa ilgi duyan birçok vatandaş da katıldı.

Bursa Mevlevihanesi'nin 400 yıl önceki ihtişamını anımsatan Başkan Aktaş, şehrin geçmişini korumanın ve onarmasının, bir vefa borcu olduğunu vurguladı. Aktaş, Mevlevihane'nin restorasyonu sürecini, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla geçtiğimiz aylarda yaşadıkları coşkuyla anımsayarak, tarihi dokunun günümüze taşınmasının önemini belirtti.

Başkan Aktaş, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hoşgörü, sevgi ve barışı dünyaya yaymaya devam ettiğini dile getirerek, Mevlevilik kültürünün tasavvufi ve kültürel alanda önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti. Mevlevilik mirasını yaşatma çabalarının, özellikle Mevlana'nın 750. vuslat yıldönümünde daha da anlam kazandığını belirten Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Mevlana Yılı' kapsamında Bursa Mevlevihanesi'nin yeniden ayağa kaldırılmasının büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

Programın devamında, Başkan Aktaş tarafından AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'na, Bursa Mevlevihanesi'nin orijinal halinin nakşedildiği özel bir ipek tablo hediye edildi. Akabinde Semahane'ye geçilen program, Mesnevi'den kıssaların okunması ve beyitlerin açıklamalarıyla devam etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu ise, Bursa Mevlevihanesi'nin restore edilmesinin anlamını vurgulayarak, 98 yıl sonra yeniden düzenlenecek olan ayinin büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. Programın, manevi, kültürel ve ruhsal açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Yenişehirlioğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Şeb-i Arus Töreni, sema mukabelesi ile devam ederken, etkinlik kapsamında ziyaretçilere "Mevlevilik Yolunda 18 Hizmet" ve "Mesnevi'den 18 Beyit" adlı sergiler de sunuldu.