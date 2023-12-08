Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan aldığı hibe desteğiyle 150 haneye doğalgaza geçiş sağlıyor. Bu kapsamda evlerinde doğalgaza kavuşan vatandaşları ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilave ödenekle 45 hanenin daha bu sürece dahil edileceğini açıkladı. Aktaş, Bursa'nın hava kalitesini artırmak adına gerekli çalışmaları yaptıklarını vurguladı.

Türkiye genelinde hava kalitesinin iyileştirilmesini hedefleyen 'Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği' çerçevesinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile işbirliği yaparak 2020-2024 yıllarını kapsayan Temiz Hava Eylem Planı'nı hazırladı. Bu plan doğrultusunda, katı yakıt kullanan konutlardan doğalgaza geçişin teşvik edilmesi amacıyla çalışmalara hız verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 10 milyon TL'lik ödenekle, ekonomik nedenlerle doğalgaza geçemeyen 150 hanede dönüşümü başlattı. Hibe desteğinden yararlanacak konutlar, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve BURSAGAZ A.Ş. tarafından belirlendi.

Yapılan detaylı inceleme sonucunda, Ankara yolu altındaki 11 mahallenin hava kalitesinin daha düşük olduğu tespit edildi ve bu bölge proje alanı olarak belirlendi. Gelir seviyesinin düşük olduğu bu bölgede, doğalgaz hattının olmasına rağmen abonelik oranlarının düşük olduğu saptandı. Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Büyükşehir ve Yıldırım belediyelerinin sosyal hizmet birimleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda, projeden faydalanabilecek haneler belirlendi. İlk etapta Yıldırım ilçesi Çelebi Mehmet ve Vakıf mahallelerinde belirlenen 773 konut incelendi ve uygulamadan yararlanacak 150 hane belirlendi.

Yıldırım ilçesi Çelebi Mehmet Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Sait Özmen, bu destekten yararlanarak doğalgaza geçiş sürecini tamamladı. Başkan Alinur Aktaş, Özmen ailesini evlerinde ziyaret ederek, çevre kirliliği ve hava kalitesi konularının çözümü için yapılan çalışmalara dikkat çekti. Başkan Aktaş, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılmasının hava kirliliğiyle mücadelede önemli bir adım olduğunu belirterek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Bursa bırakmak için vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Ev sahibi Mehmet Sait Özmen, ekonomik sebeplerle daha önce doğalgaz bağlatamadığını ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi'ne destekleri için teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise projenin ilk etabında sağlanan 10 milyonluk hibeyle 150 hanenin ihtiyacını karşıladıklarını ve önümüzdeki yıl süreci daha da genişleterek devam etmeyi planladıklarını söyledi. Hava kirliliğiyle mücadelede doğalgaz kullanımının önemine vurgu yaparak, tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.