Bursa Ticaret Borsası tarafından yürütülen Ticaret Bakanlığı destekli Gıda UR-GE projesi çerçevesinde, projede yer alan firmalara yönelik iki gün süren temel dış ticaret eğitimi verildi.

Bursa Ticaret Borsası’nın (Bursa TB), gıda sektöründe faaliyet gösteren üye firmalarına ihracat kapıları aralamak ve uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmak hedefiyle hayata geçirdiği Gıda UR-GE projesinde eğitim çalışmaları başladı. Ticaret Bakanlığı’nca desteklenen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesi çerçevesinde, gerçekleştirilen ihtiyaç analizlerinin ardından projede yer alan gıda firmalarına yönelik temel dış ticaret eğitimi gerçekleştirildi.

Firmaların dış ticaret işlemlerine ve mevzuatına ilişkin bilgilendirilmesi hedefiyle Dış Ticaret Uzmanı Hüseyin Tekgüç tarafından verilen eğitimlerde, planlama, teslim şekilleri, bilgi ve belge yönetimi, taşıma ve sigortalama, uluslararası ödeme şekilleri, banka ve finansman süreçleri, gümrükleme işlemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Aksu, Gıda UR-GE projesinin önemine vurgu yaparak, “Gıda sektöründeki firmalarımızın uluslararası arenada rekabet güçlerini artırmak ve ihracat kapılarını daha geniş bir şekilde açabilmelerini sağlamak adına bu proje büyük önem veriyoruz. Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçirdiğimiz proje çerçevesinde, firmalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda düzenlediğimiz temel dış ticaret eğitimi ile iş dünyamızın uluslararası ticarette daha bilinçli ve etkin bir şekilde yer almasını hedefliyoruz” dedi.

Gıda UR-GE projesinin, katılımcı üye firmalara sadece eğitim değil aynı zamanda danışmanlık ve diğer destekleri de içeren kapsamlı bir program olduğunu kaydeden Mustafa Aksu, 19-21 Şubat tarihleri arasında projede yer alan firmaların ikili görüşmeler yapmasını sağlamak hedefiyle Dubai’de B2B organizasyonu düzenleyeceklerini belirterek, “Firmalarımızın uluslararası pazarlarda başarılı olabilmeleri için gereken her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Bu proje hem katılımcı firmalarımıza hem de kentimizin ekonomik yönden gelişimine katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.