Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, gerçekleştirilen törenle görevi Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’dan devraldı.BURSA (İGFA) - Çok sayıda akademik ve idari personelin katıldığı törende konuşan BUÜ’nün 9. Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, YÖK Başkanlığı’nın tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle bu görevi omuzlamaya bugünden itibaren başlamış olacaklarını söyledi.

Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un Rektörlük sürecinde çıtayı ciddi anlamda yükselttiğine işaret eden Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Devlette devamlılık esastır anlayışıyla hocamızdan aldığımız bayrağı çok daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Önceki dönemde önemli adımlar atıldı, temeller atıldı. Bizim dönemimizde de inşallah bu çalışmaları tamamlamış olacağız. İnşaatlarımız tamamlandığında da üniversitemiz ana hatlarıyla tamamlanmış olacak” diye konuştu.

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Akademik ve idari personel memnuniyetinin belli bir noktaya ulaştığını ve bu memnuniyetin yükseltilmesi adına da gayret göstereceklerini vurgulayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Bir diğer önemli husus ise Araştırma Üniversitesi arasındaki yerimiz olacaktır. Bu üniversiteler her yıl kendi aralarında değerlendirmeye tabi tutuluyor. Ancak orada sert bir rekabet var. Yaklaşık yarım asırlık bir geleneğe sahip Bursa Uludağ Üniversitesi’ni Araştırma Üniversiteleri arasında çok daha iyi yerlere getirmek için akademik ve idari kadromuzla hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Ne olursa olsun bu kavramı her zaman ön planda tutacağız” açıklamasında bulundu.

Önceki Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’a hizmetleri için teşekkür eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Hocamızla verimli bir 4 yıl geçirdik. Kendisinin deneyimlerinden faydalandık. İdarecilik anlamında da çok şey öğrendik. İnşallah bundan sonra hocamızın bıraktığı çıtayı daha da yukarılara çıkarmak için elden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, göreve atanan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’a beyaz renkli Rektörlük binişini giydirdi. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da emeklerinden ötürü Kılavuz’a çiçek ve tablo hediye etti. Yılmaz ve Kılavuz program sonunda katılımcıların tebrikleri kabul etti.