Türkiye'nin kış ve kayak turizminin önde gelen merkezlerinden Uludağ, sezonun tam zamanında açılmasıyla birlikte hareketlilik yaşanıyor.

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Uludağ’da hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 2 derece ila eksi 8 derece arasında seyrederken kar kalınlığı ise 68 santimetreye ulaştı. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Uludağ’da pistlerde yoğunluk yaşandı.

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İlk kez kayak yapan acemi kayakçılar düşe kalka kayak keyfi yaşadı. Snowboard ve kızakla pistlerde kayak yapan turistlerin kazaları kameralara yansırken, birbirinden farklı kazalar izleyenleri gülümsetti.

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Kaynak: İHA