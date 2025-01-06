Türkiye'nin kış ve kayak turizminin önde gelen merkezlerinden Uludağ, sezonun tam zamanında açılmasıyla birlikte hareketlilik yaşanıyor.

Uludağ’da hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 2 derece ila eksi 8 derece arasında seyrederken kar kalınlığı ise 68 santimetreye ulaştı. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Uludağ’da pistlerde yoğunluk yaşandı.

İlk kez kayak yapan acemi kayakçılar düşe kalka kayak keyfi yaşadı. Snowboard ve kızakla pistlerde kayak yapan turistlerin kazaları kameralara yansırken, birbirinden farklı kazalar izleyenleri gülümsetti.