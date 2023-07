Bursa Valisi Yakup Canbolat, bugün yaptığı açıklamada, Bursa ili genelinde bulunan tüm orman alanlarına giriş ve çıkışların, Uludağ Milli Parkı da dahil olmak üzere, 20 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 30 Eylül 2023 tarihine kadar yasaklandığını duyurdu. Aynı zamanda, resmi tescilli piknik-mesire alanlarında (orman parklarında) mangal ve diğer ateşli piknik etkinliklerinin de yasaklandığını belirtti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, "6831 sayılı Orman Kanunu'nun 69. maddesine göre düzenlenen ve Bakanlar Kurulu'nun 10.09.1976 gün ve 7/12520 sayılı kararı ile yürürlüğe giren "Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmelik" ile İçişleri Bakanlığının 07.08.2020 tarihli Orman Yangınları Genelgesi gereğince Bursa Valiliğimiz İl Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu marifetiyle 2023 yılında orman yangınları ile mücadele kapsamında iki karar alınmıştır.

Komisyonumuzun 11.05.2023 tarihinde aldığı 1 no' lu Karar ile 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 76. Maddesine göre ormanlara 4 km mesafedeki yerler ile bu kanunun 31 ve 32. Maddesi kapsamındaki köylerde anız ve benzeri bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştı, Komisyonumuzun 15.06.2023 tarihinde aldığı 2 no' lu Karar ile de tescilli piknik mesire alanlarında (Orman Parkları) 30 Haziran-30 Eylül 2023 tarihleri arasında akşamları saat 20:00'dan ertesi sabah saat 08:00'a kadar mangal/semaver/ateş ve kontrollü ateş yakılması ile bu alanların dışında kalan ve halkın rekreasyon etkinliği amacıyla yoğun olarak ilgi gösterdiği orman alanlarında işi ve ikameti gereği girip-çıkanlar dışındaki herkese, her gün ve 24 saat boyunca tüm zamanlı olarak 30 Haziran'dan 30 Eylül 2023'e kadar giriş-çıkışlar ile ormanlarımızın tamamında anız, bağ-bahçe temizliği ve mangal, semaver vb. amaçlarla kontrollü ateş yakılması yasaklanmıştı.

Ancak, ülkemizin güney ve batı bölgelerinde devam eden büyük orman yangınları ile meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde, ilimizi de etkisi altına alan yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgarların orman yangınları riskini arttıracağı değerlendirilerek, aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.

Bursa ili genelinde bulunan bütün orman alanlarına giriş ve çıkışlar ile Uludağ Milli Parkı da dahil butun orman parklarında (resmi tescilli piknik-mesire alanları) mangal vb. ateşli piknik yapılması 20.07.2023 tarihinden itibaren 30 Eylül 2023 tarihine kadar yasaklanmıştır.

Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5721 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereği işlem Yapılmasına karar verilmiştir" şeklinde açıklama yaptı.