Açıklamada, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yangın süresince büyük bir özveriyle görev yapan, gece gündüz demeden müdahale eden ekiplere, destek veren kurumlara, gönüllülere ve dualarıyla yanlarında olan vatandaşlara teşekkür edildi.

Valilik, yangınlarla mücadele sırasında hayatını kaybeden tüm canlılar için başsağlığı dilerken, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Açıklamanın sonunda, "Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verildi.