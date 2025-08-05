Yapılan paylaşımda, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde fırtına beklendiği bildirildi. Meteorolojik değerlendirmelere göre, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) eseceği ve fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Valilik, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Fırtına uyarısının 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te başlayıp aynı gün saat 23.59’a kadar etkili olması bekleniyor.