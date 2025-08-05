Sponsorluğun sadece bir ticari iş birliği değil, aynı zamanda İnegöl’de kadın sporunun gelişimi açısından önemli bir sosyal adım olduğuna dikkat çekiliyor. Mehmet Ege İnşaat’ın bu desteğiyle, hem takımın kurumsal gücünün artması hem de kız çocuklarına yönelik spora erişimin daha görünür hale gelmesi hedefleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan iş insanı Mehmet Ege, şu ifadeleri kullandı:

> “Bu kentin kız çocukları artık hayallerini parkelere çiziyor. Onların umutlarını büyütmek, sporla özgüven kazanmalarına destek olmak bizler için sadece bir görev değil, büyük bir gurur. Mehmet Ege İnşaat olarak bu takımın ve bu hikâyenin bir parçası olmaktan mutluyuz.”

Kulüp yöneticilerinden Erkan Dönmez ise bu iş birliğinin taşıdığı anlamın altını çizerek şunları söyledi:

> “Mehmet Ege ismi bu kulüpte sadece bir marka değil, gönülden gelen bir bağlılık demek. Bu sponsorluk, kentimizin kız çocuklarına cesaret, takımımıza ise istikrar katıyor. Kız çocuklarının geleceğe umutla bakabilmesi için atılan her adımda birlikte yürümekten onur duyuyoruz.”

İnegöl Orhaniye Voleybol, altyapıdan A takıma uzanan güçlü yapılanmasıyla ve Mehmet Ege İnşaat’ın yeniden sağladığı destekle yeni sezonda hem sportif hem sosyal anlamda iz bırakmayı hedefliyor.