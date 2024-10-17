. 17 Ekim 2024 Perşembe günü itibarıyla Bursa’da hava sıcaklıklarının belirgin bir şekilde düşeceği belirtildi. Valilik, sıcaklıkların 6 ila 10 derece arasında azalacağı ve mevsim normallerinin altına gerileyeceği konusunda uyarıda bulunarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Bu ani hava değişikliğinin günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken Valilik X hesabından, özellikle sabah ve gece saatlerinde dışarı çıkacakların gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladı. Zirai don tehlikesine karşı uyarılarda bulunulurken, soğuk hava koşullarına dair alınacak tedbirler konusunda vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel uyarılarını takip etmeleri önerildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ