Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu değerlendirmelerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle Bursa'da, hava sıcaklıklarının 11 Haziran 2024 Salı gününden itibaren daha da artarak mevsim normallerinin 8 ila 11 derece üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde şehirde beklenen yüksek sıcaklıklara dikkat çekti. Vali Demirtaş, 11-14 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olacak sıcak hava dalgasının, il genelinde hava sıcaklıklarını 34-38 dereceye çıkaracağını belirtti. Vali Demirtaş, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için bu durumun ciddi riskler taşıdığını vurguladı ve vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11:00-16:00 arasında dışarıda bulunmamaları konusunda uyarıda bulundu.