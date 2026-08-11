

Alınan bilgiye göre, olay saat 10.00 sularında merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde yaşandı. Ağrı nüfusuna kayıtlı İsmail M. (36) dedikodular yüzünden önce eniştesi Yavuz Yılmaz'ı (56) sokak ortasında 8 el ateş ederek öldürdü. Ardından evine giden şahıs eşi Canan M.'yi (27) silahla öldürdü.



Şüpheli İsmail M. olayda kullandığı şahısla birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinde güvenlik önlemi alınırken, şahsın ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Canan M. ve Yavuz Yılmaz'ın cansız bedenleri ise otopsi için morga kaldırıldı.