Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına yaklaşık 2 TL, motorine ise 6,85 TL zam yapılması bekleniyor.

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren benzine 2 TL, motorine ise 6,85 TL zam yapılması bekleniyor.

Zam ihtiyacının yüzde 25’lik bölümünün Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanacağı, kalan kısmın ise doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtiliyor.

Buna göre pompa fiyatlarında benzinin litresine yaklaşık 1,50 TL, motorinin litresine ise 5,13 TL artış yansıması bekleniyor.

Beklenen artışın gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatının 90 TL seviyesine yaklaşacağı ifade ediliyor.