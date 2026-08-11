Yeni HTS ve baz istasyonu analizleri doğrultusunda 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse 2015 yılında gerçekleştirilen ve otobüs şoförünün ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin dosya yeniden ele alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın çalışmaları kapsamında dosyanın yeniden incelendiğini bildirdi.

Deliller yeniden değerlendirildi

Gürlek, yeni teknolojik imkânlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak dosyadaki bütün delillerin tekrar değerlendirildiğini belirtti.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen bulgular doğrultusunda harekete geçildi.

5 şüpheliye operasyon

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği, adli sürecin başlatıldığı açıklandı.

Bakan Gürlek, soruşturmanın amacının 11 yıl önce gerçekleştirilen saldırının arkasındaki kişi ya da kişileri somut delillerle ortaya çıkarmak olduğunu vurguladı.

Gürlek, açıklamasında spor alanındaki şiddete karşı tavırlarının net olduğunu belirterek, saldırının faili meçhul kalmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.