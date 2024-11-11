Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ilçenin ihtiyaçlarına yönelik sosyal yaşam alanlarını tek tek hayata geçiren Yıldırım Belediyesi; ilçenin ilk erkek fitness salonunu hizmete açmaya hazırlanıyor.BURSA(İGFA) - Yıldırım Belediyesi ilçe sakinlerinin sesine kulak vermeye devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ilçede sosyal yaşama değer katan birçok projeyi tamamlayan ve hâlihazırda yenilerinin de hayata geçmesi için çalışmalara devam eden Yıldırım Belediyesi; ilçeye kazandırdığı 6 kadın spor merkezinden sonra gelen talep üzerine Yıldırım’ın ilk erkek spor merkezini hizmete almaya hazırlanıyor.

Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi’ne dört dörtlük bir kadın spor merkezi kazandırarak hizmet vermeye başlayan Yıldırım Belediyesi, Mimar Sinan Kadın Spor Merkezi’ni gelen yoğun talep üzerine erkek spor merkezine dönüştürdü. Yeni ve teknolojik spor ekipmanlarıyla donatılan merkezde, kardiyo makineleri, ağırlık ve direnç ekipmanları bulunuyor. Deneyimli ve uzman antrenör kadrosuyla, bireylerin ihtiyaçlarına yönelik kişisel antrenman planlarının oluşturulacağı tesiste eğitimler önümüzdeki günlerde başlayacak.