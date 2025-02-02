Bursa Yıldırım Belediyesi, sosyal yaşam alanı olarak tasarladığı Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde 'Mobil Fotoğrafçılık Atölyesi'ni hayata geçirdi.

Fotoğrafçı Metin Beheşti Haznedar eğitmenliğinde gerçekleşen derslerde kursiyerler, cep telefonlarıyla profesyonel çekim yapmayı öğreniyor.

16-30 yaş grubu gençlerin başvuru yaptığı eğitim programı 4 hafta teorik, 4 hafta pratik olmak üzere 2 ay sürecek. Atölye sonrası hem dijital sergi hem de katılımcıların en iyi fotoğraflarından oluşan basılı serge gerçekleştirilecek olup kursiyerlere fotoğrafları hediye edilecek.