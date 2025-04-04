Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri Şehitler mahallesi mevkiindeki köfteciden çıkararak karayolu üzerinde yaya olarak yürüyen Leyla K.'ya(39) İnegöl istikametinden Bursa istikametine seyir halinde olan Hüseyin M. yönetimindeki 16 AOY 497 plakalı özel otomobil çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı kadın ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.