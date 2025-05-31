Moğolistan’da düzenlenen Ulaanbaatar Open Ranking Serisi’nin üçüncü gününde serbest stilde Osman Göçen, final müsabakasında karşılaştığı Moğol rakibi Byamba Bat Erdene’yi 7-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Moğolistan’da düzenlenen Ulaanbaatar Open Ranking Serisi’nin üçüncü gününde serbest stilde 1 altın madalya da Osman Göçen’den geldi. 86 kiloda Osman Göçen, Kırgız Bekzat Rakhimov’u 8-0 ve Moğol Bat Erdene’yi 16-5 teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Moğol Dayanbileg Ochir’i 4-0 öndeyken tuşla yendi. Finalde karşılaştığı Moğol Byamba Bat Erdene’yi 7-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

74 kiloda Soner Demirtaş ise, çeyrek finalde Dünya Üçüncüsü İranlı Amirmohamed Babak Yazdanicherati karşısında ve bronz madalya maçında Kırgız Orozbek Toktomambetov karşısında sakatlığı nedeniyle hükmen kaybederek 5’inci oldu.