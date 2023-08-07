Bursa Ankara karayolu üzerinde otomobil, hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı zincirleme kaza da 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Ankara karayolu üzeri Akhisar Mahallesi mevkiinde Aydın T. (50) yönetimindeki 16 KMR 48 plakalı otomobil, Edibe B. (34) yönetimindeki 16 JY 258 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet F. (27) yönetimindeki 16 BCE 952 plakalı motosiklet yol üzerinde çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan Gülten T. (44) ile Meral T. (20) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.