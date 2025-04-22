

Kaza, saat 13.30 sıralarında Yalova-Bursa karayolu Süpürgelik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Şentürk (60) idaresindeki 16 VD 838 plakalı yolcu otobüsü, düz yolda seyrederken henüz bilinmeyen bir sebeple yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Orhan Şentürk ile muavin Hüseyin Şimşek, Ömer Faruk Bilgen (17), Yağmur Öztürk (19) ve Mehmet Erkoç (30) olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere sevk edilirken, otobüste yolcu olarak bulunan 57 yaşındaki Özcan Şen hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle yol bir süre trafiğe kapanırken otobüsün kaldırılmasıyla normale döndü.





Kaza anı kamerada

Öte yandan, düz yolda seyrederken yan yatan otobüsün o anları, yol üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayı gören görgü tanıkları ise otobüsün sağ körüğünün patlaması neticesi yan yattığını iddia etti.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.