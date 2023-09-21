Nüfus arttıkça sorunların da beraberinde arttığı Bursa Osmangazi sınırlarındaki Yunuseli'de Mahalle Muhtarı İbrahim Bahar, ulaşım, hurdacı ve uyuşturucu sorunlarına dikkati çekerek Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulundu.Esmanur GÜLBAHAR - M.Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Herkes Duysun'da yayınlanan "Mahallemin Muhtarları" programı bu hafta Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi’nin sorunlarını ve sıkıntılarını dinledi.



Mahalle sakinleri ve mahalle esnafı, özellikle Yunuseli Meydanı’ndaki trafikten, kadınlara yönelik bir kurs olmamasından ve halı saha eksikliğinden yakındılar.

Trafik ve ulaşım sorununa isyan eden Yunuseli Mahalle halkı, “Caminin yanındaki boşluğun kapatılmasını istiyoruz. Arabaları koyuyorlar, toz içinde oluyor. Çay bahçesi istiyoruz. Kadınlar için dikiş kursu istiyoruz. Bu konuda şikayetçiyiz, çok eksiklik var. Kaldırımlar çok sorunlu. Bebek arabası ile yürümek işkence oluyor. Yetkililer tarafından bu eksiklikler görünmüyor. Hep seçim arefesine bırakılıyor. Bu meydanda bir lavabo yok, sosyal tesis yok. Furpanın bulunduğu döner kavşakta otobüsler yan yana geçemiyor bununla ilgili Büyükşehir Belediyesi bir çalışma yaparsa çok iyi olur. Her gün defalarca trafik sıkışıyor. Muhtarımızdan memnunuz bir eksiklik yok.” dedi.

https://youtu.be/IkOUR3uMyN0

“YUNUSELİ MEVCUT GELİŞMEYE AYAK UYDURAMADI”

Yunuseli Mahallesi’nden genel olarak memnun olduklarını dile getiren Yunuseli Mahalle esnafı, “Burası eski bir yerleşim bölgesidir ama mevcut gelişmeye fazla ayak uyduramadı. Etrafta yeni binalar yapılıyor ama otoparkla ilgili sorun var. Çevre temizliği konusu da daha ön plana alınmalı. Arka mahallelere göre daha iyi durumdayız. Ulaşım eksiklikleri var. Parklardan memnunuz fakat halı saha yok. Sokak hayvanları biraz fazla onun dışında memnunum. Genel olarak mahallemizden ve muhtarımızdan memnunuz.” şeklinde konuştu.

MUHTAR BAHAR, “SORUN VARSA, ÇÖZÜM DE VAR”

Bu mahalledeki en büyük sorunun ulaşım ve hurdacılar olduğuna değinen Yunuseli Mahalle Muhtarı İbrahim Bahar, “2009 yılında, 36 yaşında mahalle muhtarı oldum. Şu an 30 bin seçmen var. Nüfusumuz artıyor ama bununla beraber sorunumuz da artıyor. Ulaşım sorunumuz var. Okul servisleri afaki bir şekilde arttı. Otobüsler yetmiyor. Bu sorunu BURULAŞ’a ilettik. Sorun varsa bir şekilde çözüm de olacak. Halı saha ve kafeteryamız yok. Osmangazi Belediyesi bununla ilgili 30 dönüm üzerinde bir projelendirme yaptı. Gençlerimizin ilgi evleri tarzında bir yer istedik, o da uygun görüldü. Önümüzdeki dönemde bunlar yapılacak. En büyük sorun ulaşım ve hurdacıların çoğalması. Hurdacıların olması demek, hırsızların artması demektir. Uyuşturucu çoğaldı ve tez zamanda bundan kurtulmalıyız, yasaların daha sert olması gerek. Sayın vekiller bununla ilgili bir çalışma yapmalıdır. İnşallah, güzel günler bizi bekliyor. Daha yapacaklarımız var. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bütçe sorunumuz var. İnşallah çözülecek, devamı güzel olacak" diye konuştu.