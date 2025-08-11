Depremin hemen ardından, İNDAK K9 Arama Kurtarma Birimi ve İlk Yardım Ekibi’nden oluşan toplam 7 personel, saat 21.30’da Balıkesir Sındırgı’ya intikal için yola çıktı. Ekip, saat 00.45’te AFAD Koordinasyon Merkezi’ne ulaştı.

AFAD yetkililerinden alınan bilgiler doğrultusunda, gece boyunca Sındırgı merkezde teyakkuz halinde bekleyen İNDAK ekibi, herhangi bir olumsuz gelişme yaşanmaması üzerine sabah 11.30’da dönüş yoluna geçti.

İNDAK yetkilileri, her zaman olduğu gibi afet ve acil durumlara karşı hazır olduklarını, ihtiyaç duyulan her noktada görev almaya devam edeceklerini belirtti.