Bursa'nın merkezinde, Yıldırım ilçesinin Mesken Mahallesi'nde bulunan Selçukbey Caddesi'nde meydana gelen olayda, ana yoldan karşıya geçmeye çalışan bir kadına hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yerde savrulan kadına, çevrede bulunan vatandaşlar hızla müdahale ettiler. Olayın bildirilmesi üzerine, polis ekipleri ve 112 Acil Sağlık hizmetleri sevk edildi.

Kaza sonucunda ağır yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından hızla hastaneye taşındı. Bu süreçte, polis ekipleri de kaza ile ilgili detaylı bir tahkikat başlattı.