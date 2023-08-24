Meydana gelen üzücü olayda, İdris Kaya (36) adlı kişi, dün gece iş çıkışı motosikletiyle evine dönerken Diktepe Mahallesi'nde yaşanan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, İdris Kaya'yı hemen Birecik Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ancak ne yazık ki, tüm çabalara rağmen Kaya'nın hayatını kurtarmak mümkün olmadı.

Polis ekipleri olayın ardından harekete geçerek, motosikletiyle birlikte yolda seyir halindeyken İdris Kaya'yı vuran kişiyi araştırmaya başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda, olaya tanık olan bir arkadaşının ifadesi ve diğer deliller ışığında şüpheli olarak Süleyman Şahin (35) isimli şahıs gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunda suçunu kabul eden Şahin, yaşanan olayın arka planını açıkladı. Şahin, yolda sattığı uyuşturucunun parasını alamadığı İdris Kaya ile tartıştıklarını ve motosikleti durdurdukları an, Kaya'yı sırtından vurarak saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Adli makamlara sevk edilen İdris Kaya, işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.