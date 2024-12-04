BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle 5 Aralık Perşembe günü Gemlik ve Mudanya ilçelerinde planlı su kesintisi uygulanacak.

Kesinti kapsamında, Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu ve Gençali mahalleleri (Kumsaz mevkii dahil) ile Mudanya ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi (Çamlıbel bölgesi ve Kızılay Mudanya Gençlik ve Sağlık Kampı dahil) ve Güzelyalı Burgaz Mahallesi’nin Altın Kum ve Adalet Konakları civarında su hizmeti geçici olarak durdurulacak.

Su kesintisi, belirtilen bölgelerde 05.12.2024 Perşembe günü saat 00.10’da başlayacak ve 23.50’ye kadar sürecek.