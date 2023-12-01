Bursa'nın Gürsu ilçesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 21 yaşındaki genç kızın hayatını kaybetti. Saat 07.30 sıralarında, Memduh Y. (47) tarafından kullanılan 16 S 5013 plakalı servis aracı, Gürsu'dan merkez istikametine seyir halindeyken karşıya geçmeye çalışan Esra Uzun'a çarptı.

Kaza sonucunda genç kız, servis aracının altında kalarak hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, bölgede güvenliği sağlarken, sağlık ekipleri Esra Uzun'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Gencin cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.