Kömür fiyatlarının geçen yıla göre iki katına çıktığını belirten CHP'li Bulut, "Son bir yıl içerisinde odun ve kömür almak adeta lüks haline geldi. İki kattan fazla artan fiyatlar nedeniyle dar gelirli vatandaşlarımız temel bir ihtiyaç olmasına karşın yeteri kadar ısınamıyor, kışı battaniye altında geçirmek zorunda kalıyor." açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, kışın gelmesiyle birlikte artan yakıt masraflarına dikkat çekti.

Yazılı açıklamasında "Kömür fiyatları geçtiğimiz yıla göre iki katına çıktı. Özellikle doğal gaza erişimin olmadığı nüfusumuzun yaklaşık yüzde 30’luk bölümü artan odun ve kömür fiyatları nedeniyle nasıl ısınacağını kara kara düşünüyor." diyen Bulut şunları kaydetti:

"İki kattan fazla artan fiyatlar nedeniyle dar gelirli vatandaşlarımız temel bir ihtiyaç olmasına karşın yeteri kadar ısınamıyor, kışı battaniye altında geçirmek zorunda kalıyor.

Türkiye’de nüfusumuzun yaklaşık yüzde 30’unun doğal gaza erişimi bulunmuyor. Havaların soğumasıyla birlikte başta kırsal bölgeler olmak üzere doğal gaza erişimin olmadığı yerleşim yerlerinde vatandaşlar ısınma ihtiyacını gidermek için en çok kömür ve odun kullanıyor.

Yerli ve ithal kömür fiyatları geçtiğimiz yıl kış öncesi ton başına ortalama 2 bin 500 lira ile 4 bin lira arasındayken; bu yıl kış öncesi türüne göre kömürün ton fiyatı 7 bin 250 lira ile 9 bin lira arasına çıktı. Başka bir deyişle kömüre yapılan zam oranı yüzde 125’i buldu. Yine kırsal kesimlerde ısınmada en çok kullanılan odunun ton fiyatı da geçtiğimiz yıl kış öncesi 2 bin 500 lira ile 3 bin 750 lira arasında değişirken; bugün odunun ton fiyatı 7 bin lira ile 9 bin lira arasına yükselmiş durumda. Oduna yapılan zam oranı da yüzde 140’u buldu. Son bir yıl içerisinde odun ve kömür almak adeta lüks haline geldi.

"KARA KIŞA İCRALIK GİRİYORLAR"

Asgari ücrete yapılacak zam ceplere girene kadar aralık ve ocak aylarında artacak ısınma giderleri asgari ücretli milyonlarca vatandaşın da bütçesini zorlayacak. Kış aylarında başta gıda olmak üzere iğneden ipliğe her ürüne zam yağmuru beklenirken; kentlerde asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızı ısınmada kullanacağı doğal gaz faturaları adeta yakacak. Borçlarını ödemekte dahi zorlanan milyonlarca vatandaşımız, kara kışa icralık giriyor. İcra dairelerinde bulunan dosya sayısı 21 milyon 754 bin oldu. Vatandaşların faizleri ve icra masrafları hariç 85 milyar liraya yakın icralık kredi borcu bulunuyor. Asgari ücret günden güne pul olup erirken, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 15 bin 684 liraya yükseldi. Vatandaş oduna, kömüre mi para verecek, kirasını, faturalarını ödeyip, mutfak masraflarını mı karşılayacak? Asgari ücrete zam yapılsa dahi zam emekçinin cebine şubat ayında girecek. 2 ay sürede vatandaş enflasyon karşısında ezilecek."

HABER MERKEZİ