Dün gece etkili olan fırtına hayatı felç etti. Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Mahallesi Kanal Caddesi üzerinde bulunan Hüsnügüzel Kaplıcası'nın bahçesindeki 250 yıllık anıt çınar ağacı kökünden koparak devrildi.

Devasa duvarı aşıp yola devrilen çınar ağacı yolu kapattı. Belediye ekipleri çınarı keserek yolu trafiğe açtılar. Tescilli anıt eser olan çınarın devrildiği esnada yoldan kimsenin geçmemesi ise muhtemel faciayı önledi.

Çınar ağacı Askeri Hastanenin duvarında da hafif hasara yol açtı.