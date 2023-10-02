Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda standardizasyonu sağlama ve kalite ile konforu en üst seviyeye çıkarma hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı. Bursa'nın ulaşım sorunlarını çözmek için raylı sistem, yeni yollar, köprüler ve kavşaklar gibi altyapı yatırımlarına yoğunlaşırken, toplu ulaşım kültürünün yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'da trafiğe kayıtlı araç sayısının 1 milyonu geçtiği ve her yıl 30-40 bin araç artışı yaşandığı göz önüne alındığında, toplu ulaşımın önemi bir kat daha artıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu bağlamda sinyalizasyon optimizasyonu gibi önlemlerle bekleme süresini azaltarak kapasiteyi artırmış durumda. Ayrıca Şehir Hastanesi'ne kesintisiz ulaşım için Emek - Şehir Hastanesi raylı sistem hattının inşaatı devam ediyor.

Burulaş, geçtiğimiz yıl otobüslerle 146 milyon, metro ile de 98 milyon kişiyi taşıyarak toplu ulaşımın önemini vurguluyor. Şimdi ise minibüslerin Burulaş sistemine dahil edilerek hizmette standardizasyonun sağlanması hedefleniyor. İlk adım olarak nisan ayında Kestel ve Çirişhane hatlarında çalışan minibüsler entegre edilmiş, şimdi de Gürsu minibüsleri sisteme dahil edilmiş durumda.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın nüfusunun hızla arttığı bir şehir olduğunu ve bu artışın sorunsuz ulaşım gerekliliğini daha da önemli hale getirdiğini vurguluyor. Ulaşım sorunlarının çözümü için akıllı kavşaklar, raylı sistem yatırımları ve fiziki altyapı yatırımlarına odaklandıklarını ifade ediyor.

Bu projenin bir parçası olarak Gürsu minibüslerinin entegrasyonuyla, Bursa halkına daha kaliteli ve konforlu bir toplu taşıma deneyimi sunulması hedefleniyor. Bu adım, toplu taşımayı tercih eden vatandaşların sayısının artmasını ve şehir içi ulaşımın daha verimli hale gelmesini amaçlıyor.

Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, bu uygulama ile minibüslerde önemli bir sistem değişikliği olduğunu belirtiyor ve geleneksel sistemin yerine kural ve kaidelere dayalı bir sisteme geçildiğini vurguluyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile artık Büyükşehir kalitesinde bir hizmet sunulmaya başlandığını ifade ediyor. BESOB Başkanvekili Bahattin Korkmaz ise Büyükşehir Belediyesi'nin esnafa ve halka büyük katkılar sağladığını ve bu katkının artarak devam etmesini diliyor. Gürsu Şoförler Odası Başkanı Recep Kaya, kartlı sistem ile ulaşımın avantajlarına vurgu yapıyor ve bu sistemin hem vatandaşlar hem de esnaf için olumlu sonuçlar doğuracağını belirtiyor.

Sonuç olarak, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşımı daha etkili ve konforlu hale getirme çabaları, şehirdeki ulaşım sorunlarını azaltma amacı taşıyor ve vatandaşlara daha iyi bir ulaşım deneyimi sunmayı hedefliyor. Gürsu minibüslerinin Burulaş sistemi ile entegre edilmesi, bu çabaların bir parçası olarak önemli bir adımı temsil ediyor.