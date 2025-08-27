Balkan kültürünü Bursa sokaklarına taşıyan Uluslararası NAKEM Osmangazi Belediyesi Balkan Festivali’nin açılışı renkli bir yürüyüşle gerçekleştirildi. Korteje katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da vatandaşları selamladı.

Osmangazi Belediyesi’nin destekleriyle bu yıl 19’uncusu gerçekleştirilen Uluslararası NAKEM Osmangazi Belediyesi Balkan Festivali, kortej yürüyüşüyle start aldı. Osmangazi Belediyesi ve Namık Kemal Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (NAKEM) iş birliğiyle düzenlenen festival, Bursa sokaklarında Balkan coşkusunu yaşattı.

Kortej yürüyüşüne; Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın yanı sıra, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut, Nilüfer Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan ve NAKEM Başkanı Celal Yalçın katıldı. Festival kapsamında Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek ve Karadağ’dan gelen dans grupları ile NAKEM Halk Dansları toplulukları, muhteşem bir geçit töreni sundu.

Büyükşehir Belediyesi Zafer-Atıcılar Ortaokulu önünden başlayan yürüyüş, meşaleler eşliğinde görsel bir şölene dönüştü. Namık Kemal Caddesi boyunca devam eden kortejde gruplar, kendi ülkelerine özgü danslarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da yürüyüşe katılarak dansçılara eşlik etti ve vatandaşları selamladı.