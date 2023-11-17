Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen "Sabit Yol, Park ve Bahçe Uygulamaları" kapsamında, Çevik Kuvvet, TEM, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımıyla önemli bir operasyona imza attı.

Yapılan operasyonlarda toplamda 5 bin 461 UYAP sorgusu gerçekleştirildi. Uygulamalar neticesinde ele geçirilen materyaller arasında 3 adet ruhsatsız silah, 38 adet fişek, bir adet kurusıkı silah, 3 gram esrar ve 4,5 gram metamfetamin bulunuyor. Ayrıca, uygulamalar sırasında üzerlerinde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah, kurusıkı tabanca taşıyan ve çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Uygulamaların bir diğer sonucu olarak, 2 bin 669 araç kontrol edildi ve 27 araç sürücüsüne toplamda 143 bin 300 Türk Lirası idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirilen bu başarılı operasyonların ardından suç oranlarında belirgin bir azalma yaşandığını vurgulayarak, güvenlik çalışmalarına hız kesmeden devam edileceğini bildirdi.