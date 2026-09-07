Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen 2025/809 Esas sayılı konkordato dosyasında İnegöl’de faaliyet gösteren İnkutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili önemli bir karar alındı. Mahkeme, şirket ile davacılar Caner Bütün ve Çağla Bütün hakkında daha önce verilen kesin mühletin, 2 Eylül 2026 tarihinden itibaren 6 ay süreyle uzatılmasına karar verdi.

KONKORDATO KOMİSERİNİN GÖREVİ DEVAM EDECEK

Mahkeme kararında, daha önce alınan tedbirlerin devamına hükmedilirken, Konkordato Komiseri Sedat Şen’in de görevine devam etmesine karar verildi. Konkordato sürecinin uzatılmasında şirketin mevcut durumu kadar, işletmede gerçekleştirilen yeni yatırımların etkisinin de değerlendirilmesi dikkat çekti.

YENİ MAKİNE PARKURU İNCELENECEK

Mahkeme, işletmenin içinde bulunduğu durum ile yeni kurulan makine parkurunun işletmeye olan etkilerinin denetlenmesi amacıyla sürecin devamına karar verdi. Bu kapsamda şirketin yeni makine parkurunun üretim ve mali yapıya sağlayacağı katkının konkordato süreci içerisinde takip edileceği belirtildi.

KRİTİK DURUŞMA 13 OCAK’TA

İnkutsan’ın konkordato dosyasındaki bir sonraki kritik duruşmanın tarihi de belli oldu. Buna göre duruşma 13 Ocak 2027 Çarşamba günü saat 13.50’de Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülecek. Mahkemenin konkordato sürecindeki gelişmeleri, şirketin mali durumunu ve yeni makine parkurunun işletmeye etkisini değerlendirmesinin ardından süreçle ilgili yeni karar vermesi bekleniyor.