Mobilya üretiminde kullanılan panel ebatlama, kenar bantlama, hat delik, CNC delik sistemleri ve Endüstri 4.0 otomasyon çözümleriyle dünya çapında faaliyet gösteren Çinli NANXING MACHINERY, Türkiye distribütörlüğü için İnegöl merkezli VOLMES MAKİNA LTD. ŞTİ. ile anlaşmaya vardı.

İş birliği, Şanghay’da düzenlenen China International Furniture Machinery Fuarı kapsamında gerçekleştirilen imza töreniyle resmileşti. NANXING MACHINERY standında yapılan törende, VOLMES MAKİNA kurucu ortaklarından Volkan Günhan ile Enmobi Mobilya sahibi Mesut Aydın da yer aldı.

“SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ”

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Volkan Günhan, öncelikli hedeflerinin makine kullanıcılarına güçlü bir satış sonrası hizmet sunmak olduğunu belirtti.

Günhan, şunları söyledi:

“Sektörün ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Özellikle servis ve yedek parça temini noktasında makine kullanıcılarımızı mağdur etmemek, üreticilerimizin ihtiyaçlarına uygun ve doğru makinelere ulaşmalarını sağlamak öncelikli hedefimiz olacaktır. Böylesine büyük ve kapsamlı bir markanın şehrimize kazandırılması bizleri de son derece mutlu etmiştir.”

Mobilya makineleri sektöründe dünya çapında önemli bir konuma sahip olan NANXING MACHINERY, sahip olduğu güçlü üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Firma; 270 bin metrekare üretim alanı, 2 bin 200 çalışanı ve yıllık 15 bin adet makine üretim kapasitesiyle dünya pazarında söz sahibi markalar arasında yer alıyor.

Yaklaşık 9 milyar dolarlık marka değeriyle dikkat çeken NANXING MACHINERY’nin Türkiye distribütörlüğünün İnegöl merkezli VOLMES MAKİNA tarafından yürütülecek olması, İnegöl mobilya ve makine sektörünün uluslararası alandaki gücüne de önemli katkı sağlayacak.

Dünya devi NANXING MACHINERY’nin İnegöl’e kazandırılması, şehrin mobilya sektöründeki küresel konumunu güçlendiren önemli gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.