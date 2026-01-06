BUSKİ’den yapılan açıklamaya göre, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile bu mahallelerin çevresindeki cadde ve sokaklarda 7–17 Ocak 2026 tarihleri arasında, her gün 09.00–18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilecek.

Öte yandan İçme Suyu Dairesi Başkanlığı’nın çalışmaları kapsamında, Osmangazi ilçesi Çağlayan Mahallesi ve çevresinde 7 Ocak 2026 tarihinde 09.00–18.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak.

Nilüfer ilçesinde ise İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle Balat Mahallesi Yenal Sokak, Faruk Baykal Caddesi, Balat Cadde ile Sanayi Cadde arasında kalan bölge ve civarında 7 Ocak 2026 tarihinde 09.00–19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.