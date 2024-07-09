Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 36'ncısı düzenlenen Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'na katılan ekiplerin temsilcileri, Başkan Mustafa Bozbey'i ziyaret ederek ülkelerinin sembol hediyelerini sundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 36. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'na katılan 23 farklı ülke ve 26 yerel halk dansları topluluğunun temsilciler ile jüri üyeleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etti. BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Metin Atış'ın da yer aldığı ziyarette Başkan Bozbey, misafir ekiplerle samimi bir ortamda sohbet etti. Festivalle ülke kültürlerini buluşturarak dünyaya barış mesajları vermenin amaçlandığını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bursa'nın tarihinden aldığı güçlü mirası geleceğe taşıdığını belirtti. Bozbey, “Altın Karagöz de 36 yıldır dünya barışına katkı sunuyor. Bir hafta boyunca Bursa'mıza dansın ve müziğin büyüleyici harmonisini sunacak olan tüm sanatçılara teşekkür ediyorum. Bu yarışma, kültürler arası köprüler kurmamıza, birbirimizi anlamamıza ve değerlerimizi paylaşmamıza imkan sağlıyor. Tüm Bursalıları, bu renkli ve anlamlı etkinliklere katılmaya, dansın coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum” dedi.

Festivale katılan ekiplerin temsilcileri, Başkan Bozbey'e ülkelerini simgeleyen hediyeleri takdim etti. Ziyaretin sonunda ekipler, dansın büyülü yolculuğunu Bursalılarla buluşturmak için kentin dört bir yanına dağıldı.

Kaynak: BÜLTEN