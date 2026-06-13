Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olması milyonlarca futbolseveri aynı heyecanda buluştururken, Getir de hazırladığı yeni reklam kampanyasını ve taraftar deneyimini zenginleştirecek uygulamalarını duyurdu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olması milyonlarca futbolseveri aynı heyecanda buluştururken, Getir de hazırladığı yeni reklam kampanyasını ve taraftar deneyimini zenginleştirecek uygulamalarını duyurdu. Futbolda '12. adam' olarak anılan taraftarlardan ilham alan ve 'Taraftarın Taraftarı' yaklaşımıyla kurgulanan kampanya kapsamında marka, taraftarların heyecanını paylaşan, ihtiyaçlarını düşünen ve maç deneyimini zenginleştiren '13. Adam' rolünü üstleniyor. Reklam filminden uygulama içi deneyimlere, özel kampanyalardan ödüllü etkileşimlere kadar uzanan hazırlıklar kapsamında Getir, turnuva boyunca ekranlarda, radyolarda ve uygulamasında futbolseverlerin karşısına çıkacak.

Turnuva kapsamında dikkat çeken uygulamalardan biri de maçlar sırasında her iki devrede verilecek iki dakikalık su molaları olacak. FIFA'nın bu yıl ilk kez reklam yayınlarına açtığı bu özel alanlarda reklam veren olarak yer alan markalardan Getir, yeni reklam filmi ve 'Cevapla Kazan!' kurgusuyla futbolseverlerle buluşacak. Kullanıcılar yayın sırasında ekranda yer alan QR kodunu okutarak soruları yanıtlayabilecek; doğru cevap verenler ise indirim ve çeşitli hediyeler kazanma imkanı yakalayacak.

Kampanyanın ruhuna uyacak şekilde hazırlanan taraftar marşı da reklam filminin dikkat çeken unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Reklam filmine eşlik eden marş, turnuva heyecanını ve taraftar coşkusunu ekranlara taşıyor.

Getir, maç sabahlarında kupa heyecanını paylaşıyor

Milli Takım'ın D Grubu'ndaki maçlarının Türkiye saatiyle sabah saatlerinde oynanacak olması nedeniyle Getir, taraftarların maç öncesi ihtiyaç duydukları ürünlere kolayca ulaşabilmeleri için operasyonlarını Türkiye maçlarının öncesinde ve maç saatinde açık olacak şekilde planlayacak. Milli Takım maç günlerine özel olarak sunulan kahvaltılık ürün kampanyalarının yanı sıra, belirli siparişlerde simit hediyesi ve indirim kuponları da futbolseverlerle buluşacak.

Dünya Kupası heyecanı gün boyu sürüyor

Getir'in Dünya Kupası hazırlıkları yalnızca maç sabahlarıyla sınırlı kalmıyor. Turnuva boyunca uygulama içerisinde futbolseverlerin deneyimini zenginleştirecek içerikler, öneriler ve sürprizler de kullanıcılarla buluşuyor. Uygulamadaki 'Tarifler' bölümünde turnuvaya katılan ülkelere özgü lezzetler yer alırken, Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkeleri ABD, Kanada ve Meksika mutfaklarından özel öneriler de kullanıcılarla paylaşılacak. Turnuva süresince Getir uygulamasında futbolun heyecanından ilham alan seçkiler de taraftarların maç günlerine eşlik edecek.