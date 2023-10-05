Bursa Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü kutlamak amacıyla çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için renkli etkinlikler düzenledi.

Bursa'da özellikle sahipsiz sokak hayvanlarına yardım eli uzatan ve barınma sorununa çözüm getiren Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle çeşitli etkinliklere imza attı. Hayvan sevgisini çocuklara aşılamayı hedefleyen etkinliklerin ilki Bursa Hayvanat Bahçesi'nde gerçekleşti. Sabah saatlerinde yüz boyama etkinliğiyle başlayan programda, çocuklar "Can Dostlarım" hayvan figürleri sergisini gezme fırsatı buldular. Ayrıca öykü anlatımı ve karakter resimleme atölyesine katıldılar. Minikler, tilki anahtarlık yapımı atölyesinde kendi anahtarlıklarını ürettiler. Hayvanat bahçesini ziyaret eden çocuklar, hayvanların gizemli dünyasında eğlenceli bir yolculuk yapma şansını yakaladılar.

Etkinliklerin ikinci durağı ise Ovaakça İlk ve Orta Okulu oldu. Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe Haybulansla gelen Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklara hayvanlarla ilgili bilgiler verdi. Ayrıca atık malzemelerden üretilmiş iki adet kedi evi ve mama da okula hediye edildi. Bu sayede okuldaki öğrenciler, hayvanlara duyarlılık kazanma fırsatı elde ettiler.