e-Okul sistemine entegre edilen Haftalık Ders Dağıtım Modülü sayesinde okulların ders çizelgeleri artık harici programlara ihtiyaç duyulmadan doğrudan sistem üzerinden oluşturulabilecek.

Yeni uygulamada MEBBİS’te yer alan norm kadro bilgileri, öğretmenlerin branşları ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen haftalık ders çizelgeleri sisteme aktarılacak. Derslerin dağılımı ise pedagojik kriterleri dikkate alan algoritmalar aracılığıyla otomatik şekilde yapılacak.

Sistem, öğrencilerin dikkat ve verimlilik düzeyini gözeterek daha yoğun ve zorlayıcı dersleri mümkün olduğunca sabah saatlerine yerleştirecek. Öğretmenlerin ders yükleri ile boş gün ve saatleri de dengeli bir program oluşturulması amacıyla değerlendirilecek.

Yeni modülde çakışmaların önlenmesine yönelik kontrol mekanizması da bulunuyor. Böylece aynı öğretmenin veya sınıfın aynı saat diliminde birden fazla derse atanmasının önüne geçilecek.

Uygulama, eğitim kademelerinin ihtiyaçlarına göre de farklı çözümler sunacak. İlkokullarda branş derslerinden kaynaklanabilecek program çakışmaları dikkate alınırken, liselerde atölye, laboratuvar ve koordinatörlük gibi özel ders saatleri algoritma tarafından programlanacak.

Okul yöneticileri ilk olarak e-Okul üzerinden kurum, sınıf ve şube bilgilerini kontrol edecek. Ardından zorunlu ve seçmeli derslerin haftalık saatleri sisteme aktarılacak. Öğretmenlerin ders yükleri, nöbet günleri ile boş gün ve saat talepleri de programa tanımlanacak.

Tüm bilgiler tamamlandıktan sonra “Programı Hazırla” seçeneğiyle otomatik ders dağılımı oluşturulacak. Hazırlanan taslak üzerinde ihtiyaç duyulması halinde yöneticiler tarafından manuel düzenleme yapılabilecek. Son hali onaylanan ders programı, öğretmen ve velilerin erişimine açılacak.