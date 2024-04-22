Tofaş Spor Kulübü'nün resmi X hesabı üzerinden Bursa'daki basketbol okulları organizasyonunu gerçekleştiren MG Spor Kulübü’nde antrenörü Yasin Aktem'in hayatını kaybettiği açıklandı.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı,

"Kulüp altyapımızda da forma giyen; son olarak Bursa’daki basketbol okulları organizasyonumuzu gerçekleştiren MG Spor Kulübü’nde antrenör olarak görev yapan Yasin Aktem’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar ve başsağlığı dileriz."