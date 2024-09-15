AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın ev sahipliği yaptığı program Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Programa AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekilleri ve çok sayıda STK üyesi katıldı.



Açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "AK Parti olarak gerçekleştirdiğimiz programlarda gençlerimizden emeklimize, esnafımızdan çiftçimize kadar herkesle talep ve beklentilerini dinliyoruz. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiriyoruz. Şehrimize ve insanımıza hizmet sunmak olan yol göstericilerimiz olan STK'larımız ile beraberiz. Sivil ifadesinin en yakıştığı partiyiz. Ülkemize böyle bir zemin oluşturduğumuz için gurur duyuyoruz. Lise yıllarından beri STK'larda görev almaktan gurur duyuyorum. Her birimiz yaşadığımız şehrin ve ilçenin ihtiyaçlarını bilen insanlarız. Her SKT'mızın görüşü bizim için çok önemli. STK'larımız, Türkiye ve dünyada olan afetlere en önde gidenlerdir. Vatandaşımıza tek tek ulaşamadığımız yerlerde, STK'larımız devreye girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Bursa huzur ve barış kenti olmuştur. Şehrimizin değişimi adına ortaya koyduğunuz katkı için herkese teşekkür ederim" dedi.



Program çerçevesinde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise, "Böyle bir toplantıda önceden hazırlamış olduğum bir takım değerlendirmeleri sizlerle paylaşmayı arzu ederdim. Ama içimden gelenleri konuşacağım sizlerle. Dün Ankara'dan Aydın'a oradan da Didim'e gittim. Artık sadece Türkiye'nin değil bütün insanlığın evladı olan Ayşenur kızımızın cenaze merasimine katıldık. Onu sonsuzluğa uğurladık. Ayşenur kızımız Filistin'deki soykırıma karşı çıkmak için gittiği Batı Şeria'da oradaki katiller tarafından şehit edildi. Gazze'de binlerce insan çoluk, çocuk, yaşlı demeden katlediliyor. Ortada böyle bir durum varken, vicdanı olmayan büyük güçler bu zulmü destekliyor. Dünya nüfusunun yüzde 25'ine sahip olan İslam ülkeleri bu katliamı seyrediyor. Milletler, ülkeler, yönetimler ve oradaki insanların bir kısmı elinden geleni yapmaya çalışıyor. Batı'da da aynı şekilde bazı vicdanlı insanlar bu duruma isyan ediyor ama önemli bir kısmı çaresizlik içerisinde durumu seyrediyor. Dünyanın en önemli varlıklarından olan petrolün, enerjinin büyük bir çoğunluğuna sahip olan İslam dünyası neden bu hale düştü. Bu durumu sorgulamamız gerekiyor. Hiç kimse orada yapılan zulme dur diyemiyor. Ben buraya kara yoluyla dört saatte geldim. Yolculuk yaparken bütün bu yaşananlar zihnimden geçti. Altyapıda gerçekten çok büyük bir mesafe katetmiş bir Türkiye var. Türkiye petrol zengini bir ülke değil. Irak öyle mesela. Dünyadaki petrolün yüzde 9'u Irak'ta ama perişan durumda. Biz İslam ülkeleri içerisinde kendi emeğiyle, birikimiyle mesafe kateden bir ülkeyiz. Onun için birlik olup Türkiye'yi hep beraber ayağa kaldırmalıyız" şeklinde konuştu